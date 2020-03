Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Weiterhin kein Bauernmarkt in Liezen © KK

Groß war die Aufregung bei einigen Standbetreiber, als es vor zwei Wochen geheißen hat, es finde vorerst kein Bauernmarkt mehr in Liezen statt. Nun haben die Verantwortlichen der Stadtgemeinde und die Direktvermarkter eine Lösung gefunden in Gestalt eines Bestell- und Lieferservice. „Solange sich die Lage nicht entspannt, wollen wir kein unnötiges Risiko eingehen. Wir wollen unsere Bevölkerung dabei unterstützen, ihre direkten sozialen Kontakte auf Minimalniveau zu halten. Daher gibt es nun auch für Produkte des Bauernmarktes Liezen ein Lieferservice durch die Stadtgemeinde, um den direkten Kontakt am Bauernmarkt zu vermeiden“ erklärt Bürgermeisterin Roswitha Glashüttner.