Keine Informationen über Infektionen Bürgermeister ärgert sich: "Die Gemeinden werden im Dunkeln gelassen"

In den Gemeinden des Bezirkes Liezen herrscht meist gähnende Leere. Auch in Gröbming, wo sich laut Bürgermeister Thomas Reingruber der weit überwiegende Anteil der Menschen an die geltenden Beschränkungen hält. Was den Ortschef ärgert, ist der Umstand, dass es für die Gemeinden zu wenig Informationen zu Coronafällen gebe.