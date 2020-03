Kleine Zeitung +

Gespenstische Eindrücke Die Ortszentren sind menschenleer

Auch wenn sich manche Mitmenschen partout nicht an die Ausgangsbeschränkungen halten wollen, verhält sich doch die Mehrheit sehr vernünftig. Ein Blick in die Ortszentren der Region vermittelt jedenfalls ein beinahe gespenstisches Bild. Wir laden sie zum 360-Grad-Rundumblick, heute in die WM-Stadt Schladming.