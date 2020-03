Kleine Zeitung +

Brandserie in der Nachbarschaft Großbrand in Bad Mitterndorf wurde gelegt

Nach einem Großbrand auf einem Bauernhof in Bad Mitterndorf in der Nacht auf Donnerstag nimmt die Polizei Brandstiftung als Ursache an. Wie die Polizei mitteilte, wurde eine technische Ursache ausgeschlossen: "Eine subjektive Tathandlung ist anzunehmen." Die Ermittlungen wurden fortgesetzt.