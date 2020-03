Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Nach dem Großbrand in Bad Mitterndorf wird im Ort heftig über Brandstiftung spekuliert. Ergebnisse der Brandursachenermittlung der Polizei liegen noch nicht vor. Berichte der Feuerwehrleute vor Ort lassen aber Brandstiftung vermuten.

Brandserie in der Nachbarschaft

Nach dem Großbrand in Bad Mitterndorf wird in der Region heftig über Brandstiftung spekuliert © BFV Liezen/Schlüßlmayr

Es war ein dramatisches Bild, das sich den 126 Feuerwehrleuten in Bad Mitterndorf in der Nacht auf Donnerstag geboten hat. Fünf Gebäude eines Gehöfts standen in Vollbrand, mit gewaltigem Einsatz konnte eine Brandausbreitung im Ortszentrum verhindert werden.