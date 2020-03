In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Tauplitzer Ortszentrum © Leader/TV Ausseerland-Salzkammergut

"Die Eigenverantwortung der Menschen dürfte nicht vorhanden sein - weder bei den Urlaubern, noch beim Vermieter", sagt Klaus Neuper, Bürgermeister der Gemeinde Bad Mitterndorf. Sechs Touristen aus Spanien sind gestern in Tauplitz angekommen - dort herrscht nun helle Aufregung. "Die Gemeinde hat sehr restriktive Maßnahmen auf freiwilliger Basis getroffen, an die sich jeder hält. Die Tourismusbetriebe, die in örtlicher Hand sind - Lifte, Hotels, Pensionen - haben alle zugesperrt, weil wir eine Chance haben wollen auf eine normale Sommersaison. Ich bin sehr betroffen, dass so etwas passieren kann", so der Ortschef. "Die spanischen Urlauber machen die Leute narrisch, wir verstehen die Welt nicht mehr."