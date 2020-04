Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sebastiano Di Mauro aus Aich setzt auf seinen Pizzazustelldienst © KK

15.00 Uhr: Unveränderter Stand bei Corona-Fällen

Auch am Freitagnachmittag (Stand 15.00 Uhr) veränderte sich die Zahl der Corona-Fälle im Bezirk nicht. Sie liegt bei 37 in der Expositur Gröbming und 41 in Liezen.

10.00 Uhr: Weiterhin 78 Infizierte