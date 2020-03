Facebook

12:31 Uhr: Liezen bleibt hart, Bauernmarkt in Irdning findet statt

Nachdem in der vergangenen Woche nicht nur der Bauernmarkt in Liezen, sondern auch jener in Irdning abgesagt worden ist, gibt es nun Neuigkeiten: Die Marktfahrer machen am kommenden Donnerstag wieder in Irdning Station. "Es sind nicht alle von uns dabei, aber es gibt zahlreiche Produkte, die angeboten werden: Fleisch, Gemüse, Obst, Käse- und Milchprodukte oder Eier", sagt Ernst Koschuch, Betreiber der Kasalm.