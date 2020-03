Kleine Zeitung +

Gesäuse Zwei Skitourengeher stürzten am Scheiblingstein ab

Wegen eisiger Verhältnisse im Gipfelbereich stürzte ein Tourengeher am Samstag 50 Meter und am Sonntag ein weiterer 100 Meter ab. Wegen stürmischer Verhältnisse musste der Verletzte am Sonntag mit dem Bergesack 200 Meter über blankes Eis getragen werden. Beide wurden schwer verletzt.