Brisante Pläne Neue Regeln für Zweitwohnsitze in der Steiermark

Zweitwohnsitze (Bild: Rohrmoos) sind ein Zankapfel im Gemeindewahlkampf. © Veronika Höflehner

Die Kritik an der steigenden Zahl von Ferienwohnsitzen in Ennstaler Tourismusgemeinden hat nun Folgen: Regionsvertreter und Gemeindebund haben sich – auch unter dem Druck der nahenden Gemeinderatswahl – auf Eckpunkte für eine Reform geeinigt. Geplant sind demnach eine Obergrenze und eine höhere Besteuerung von Zweitwohnsitzen. Das Paket wird noch vor der Wahl (am 22. März) in den Gemeindeausschuss des Landtags eingebracht.