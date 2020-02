Facebook

Die Familie Zisch mit Erhard Hutegger und Georg Bliem © Planai/Kovacsics

Seit 82 Tagen ist sie in Betrieb, am Dienstag durfte man sich bei der neuen 10er-Gondel auf die Planai schon über das Knacken der Millionen-Marke freuen. Groß war auch die Freude bei der Familie Zisch aus Konstanz am Bodensee, sie startete ihren Skitag um 9 Uhr am Vormittag und war somit zur richtigen Zeit in der richtigen Kabine. Bei der Bergstation wurde die vierköpfige Familie dann von Betriebsleiter Erhard Hutegger und Planai-Chef Georg Bliem persönlich begrüßt – war doch unter ihnen der einmillionste Fahrgast. Für die Deutschen, die seit fünf Jahren immer zur Faschingszeit nach Schladming Skifahren kommen, gab’s ein Planai-Goodie-Bag.