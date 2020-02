Facebook

Bei einem Unfall auf der B 145 wurden am Sonntag zwei Personen verletzt © FF Unterburg

Gegen 7.40 Uhr kam eine 49-jährige Pkw-Lenkerin mit ihrem Auto auf der B 145 aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab. Sie touchierte die Betonwand und schleuderte in weiterer Folge über die gesamte Fahrbahn nach links in die dortige Leitschiene. Im Anschluss kam das Fahrzeug in der Fahrbahnmitte zum Stillstand. Nach der Erstversorgung wurden beide Fahrzeuginsassen vom Roten Kreuz in das Krankenhaus Bad Aussee gebracht.