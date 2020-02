Facebook

Symbolbild © APA

Eine Freeriderin (24) stürzte am Samstag am Dachstein Krippenstein rund 20 Meter ab und konnte sich gerade noch an einem Dolinenrand an einem Ast festhalten. Die C 14-Crew konnte die Frau gemeinsam mit der Bergrettung sichern. Die Bergrettung Obertraun seilte Flugretter Heimo Stangl ab, die die Frau sicherte. Dann wurden beide vom Hubschrauber am Tau zu einem Zwischenlandeplatz geflogen. Die Frau blieb unverletzt.