Sondierungspfähle werden gesetzt © ÖBB/Robert Stöckl

Per Postwurf informierten die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) in den vergangenen Tagen die Bewohner der drei Gemeinden Michaelerberg-Pruggern, Aich und Haus im Ennstal über die Arbeiten, die am kommenden Montag, 24. Februar, starten und bis 13. März andauern. Die Sondierungs- und Erderkundungsarbeiten finden in der Nacht statt, von Montag bis Freitag jeweils von 20 Uhr abends bis 6 Uhr früh.