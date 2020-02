Triebens Bürgermeister Schöttl traf RHI-Boss Borgas. Indes will laut dem Konzern keiner der vom Stellenabbau in Trieben betroffenen Mitarbeiter auf einen neuen Standort wechseln.

Triebens Bürgermeister Helmut Schöttl und RHI-Boss Stefan Borgas © RHI

Vor wenigen Wochen hatte die RHI Magnesita angekündigt, bis Juli 100 der aktuell 120 Mitarbeiter am Produktionsstandort im obersteirischen Trieben abzubauen. Keiner der betroffenen Mitarbeiter habe das Angebot, an einen anderen steirischen Standort zu wechseln, angenommen, hieß es am Dienstag vonseiten des Unternehmens. Ein Sozialplan wurde ausgehandelt, nun werden Lösungen zur Nachnutzung gesucht.