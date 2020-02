Facebook

Schneetreiben auf der Turrach (Archivfoto) © weixxx

Die Schäden, die das Sturmtief Petra in Österreich hinterlassen hat, sind gerade behoben, da rollt das nächste Tief an. Über England, Deutschland und ab Montag über Österreich. Laut Christian Stefan von der Zamg sind Windspitzen über 100 km/h vor allen in Ober- und Niederösterreich zu erwarten. Die Unwetterzentrale geht wiederum von Spitzen bis 120 km/h aus.