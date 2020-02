B320 in Liezen Auffahrunfall bremste Rückreisewelle

Geduld war am Samstag auf der B320 gefragt. In Liezen waren drei Fahrzeuge in einen Auffahrunfall verwickelt.

Stau in Liezen (Archivfoto) © Huemer

Die Semesterferien in Niederösterreich und Wien neigen sich dem Ende zu. Im Burgenland, in Kärnten, Salzburg, Tirol, Vorarlberg geht es wiederum los. Daher staute es sich am Samstag erwartungsgemäß am Weg nach Schladming, Haus im Ennstal usw.