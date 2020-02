Facebook

Schon in den kommenden Monaten wird der Großteil der verbliebenen 120 Mitarbeiter in Trieben schrittweise abgebaut © Gerhard Pliem

"Unser Kerngeschäft hier in Trieben wird zertrümmert“, „es kommt laufend zu Kündigungen“, „Ende des Jahres werden am ganzen Standort kaum noch Mitarbeiter beschäftigt sein“ – das sind nur drei der in den vergangenen Tagen an die Kleine Zeitung übermittelten Befürchtungen von frustrierten Beschäftigten der RHI Magnesita in Trieben. Befürchtungen, die sich bewahrheiten werden.