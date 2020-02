Im obersteirischen Trieben ist es am Dienstag zu einer Bluttat in einer afghanischen Familie gekommen. Eine Frau wurde im Zuge eines Streits getötet. Der Verdächtige wurde festgenommen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Tatort: Ein Mehrparteienhaus im Zentrum von Trieben © Michael Wappl

In einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Trieben (Bezirk Liezen) kam es am Dienstag Vormittag zu einem Streit zwischen Eheleuten, der tödlich ausging. Ein Mann dürfte dabei seiner Gattin tödliche Verletzungen zugefügt haben. Grund für den Streit: Die Frau hatte sich im Zuge einer Routinebetreuung an die Betreuerin in der Asylwerberunterkunft gewandt, weil sie von ihrem Mann geschlagen wurde - sie drohte, zur Polizei zu gehen. Dadurch eskalierte der Streit - der Mann stach zu.