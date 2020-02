Facebook

Rettung und Notarzt waren im Einsatz © Jürgen Fuchs

Ein Todesopfer forderte Montag am späten Nachmittag ein Unfall am Gumpenberg in Haus im Ennstal (bekannt vor allem durch ein Wellnesshotel am Berg): Ein VW-Bus war gegen 17.30 Uhr in einer 180-Grad-Kehre von der Straße abgekommen und 300 Meter in den Wald abgestürzt.