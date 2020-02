Das perfekte Freizeitwetter locktem am Samstag Tausende in die steirischen Berge. Doch für einige endete der Tag nach einem Hubschrauberflug im Spital.

C14 im Einsatz © ÖAMTC/Christian Postl

Sonnenschein und milde Temperaturen lockten am Samstag Tausende Sportler in die steirischen Berge. Wie so oft blieben aber auch Verletzungen nicht aus. "Ja, es ist einiges los", bestätigt man auch in der Leitstelle des Roten Kreuzes.