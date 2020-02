Klimawandel in Schladminger Tauern Auf Tauchgang in heimischen Bergseen

In einer groß angelegten Studie untersuchen Wissenschaftler, wie sich der Klimawandel auf die Seen der Niederen Tauern auswirkt.

Ein Eisfischer am Unteren Giglachsee. Alle zwei Stunden misst ein Gerät die Oberflächentemperatur des Sees © Martin Huber

In den hinteren Schladminger Tauern herrscht momentan absolute Winterruhe. Absolut? Nicht ganz. Ein kleines Gerätschaftchen arbeitet fleißig unter der Eisdecke von 21 Bergseen. Es gehört zum Projekt CLAIMES (CLimate response of AlpIne lakes), das von fünf Forschungsinstituten in Österreich und Südtirol durchgeführt wird. Drei Jahre lang wird dabei untersucht, wie sich der Klimawandel auf die Funktion der alpinen Seen auswirkt.