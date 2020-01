Der Weltrekord war bereits in Griffweite. Doch der Sturm mit Windspitzen von 100 bis 120 km/h zerstörte "Riesi" auf der Riesneralm. Am Samstag soll der Eintrag ins Guiness Buch der Rekorde erfolgen.

Hut und Schal wurden zerfetzt - jetzt wird am Wiederaufbau gearbeitet © Gerhard Peer

Auf der Riesneralm wurde in den letzten Wochen am weltgrößten Schneemann gearbeitet, doch der Sturm machte dem Team um Gerhard Peer einen Strich durch die Rechnung."Windspitzen von 100 bis 120 km/h fegten über den Weltrekord Schneemann und zerstörten den Hut. Auch der 40 Meter lange Schal wurde zerfetzt", so der Riesenschneemannbauer Gerhard Peer. Unter seiner Federführung baut ein Team am künfig größten Schneemann der Welt. „Der größte je errichtete Schneemann ist eigentlich eine Schneefrau und 2008 in

zwölf Wochen Bauzeit in Bethel im US-Bundesstaat Maine errichtet worden. Da hat aber ein ganzer Ort mitgeholfen“, berichtete Peer der Kleine Zeitung.