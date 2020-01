In Ramsau am Dachstein

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Austriahütte in Raumsau am Dachstein sucht Pächter © Alpenverein Austria/Herzog

Es ist kein alltägliches Inserat: "Sie lieben die Österreichischen Alpen, haben Freude am Umgang mit Menschen und Erfahrung in der Gastronomie? Dann sind Sie bei uns genau richtig!" Mit diesen Worten bewirbt der Alpenverein auf willhaben.at die Pacht der Austriahütte in Ramsau am Dachstein. Ab Mai 2020 können "motivierte" Hüttenpächter - einzeln oder als Paar - dort anfangen, bewirtschaftet ist die Austriahütte von Anfang Mai bis Ende Oktober.