Unterstützen beide die Liste "Dialog lebenswertes Altaussee" in ihrem Heimatort: Klaus Maria und Natalie Brandauer © (c) Tim Langlotz

Knalleffekt in der politisch beschaulichen Gemeinde Altaussee: In dem Ort mit hoher Promi-Dichte tritt nun erstmals eine Bürgerliste gegen die etablierten Parteien an. Rund 50 Personen stehen hinter dem „Dialog lebenswertes Altaussee“, der sich zum Ziel gesetzt hat, Großprojekte teils zu verhindern, jedenfalls aber kritisch zu hinterfragen. Unterstützung bekommen die Einheimischen von einem prominenten Schauspieler. Klaus Maria Brandauer und seine Frau Natalie sind auf der neuen Homepage der Bürgerliste ebenfalls angeführt. „Das Leben in Altaussee ist deswegen besonders, weil es auf einer lange gewachsenen, guten und stabilen Verbindung von Mensch und Natur fußt. Wir setzen uns dafür ein, dass es auch so bleibt“, erklärt das Ehepaar samt gemeinsamem Foto in einem Statement.