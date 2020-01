Facebook

Beim Verladen auf den Anhänger im Herbst des Vorjahres sprang ein kleines Lamm auf und davon. Es wurde schließlich zurückgelassen, überlebte den Winter und wurde kürzlich völlig abgemagert und gehunfähig gefunden (Sujetbild). © Gery Wolf

Wie die Kleine Zeitung exklusiv berichtete, hat ein Lamm, das im Herbst beim Almabtrieb entkommen ist, auf 1800 Metern Seehöhe alleine den Winter überlebt. Tourengeher haben das Tier vor einigen Tagen entdeckt – es konnte gerade noch gerettet werden.

Unter Schafzüchtern wird seither diskutiert, warum das Lamm im September beim Verladen auf den Anhänger überhaupt auf der Alm verbleiben konnte. „Wir wissen schon, dass einmal eines auf und davon sein kann, aber dann gehört das Mutterschaf angebunden und so lange gewartet, bis das Kleine wiederkommt“, meldet sich ein Züchter zu Wort, der anonym bleiben möchte. „Ich will keinen Streit, aber eines muss schon klar gesagt werden: Es ist nicht in Ordnung, dass man das kleine Tier einfach sich selbst überlässt.“