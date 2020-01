Facebook

Aus dem bereits seit 15 Jahren bestehenden Ärztezentrum wird ein Primärversorgungszentrum © Stadtgemeinde Liezen

Vor 15 Jahren habe man in Liezen eine Vorreiterrolle mit der Etablierung des Ärztezentrums im Pyhrnpark geleistet – „und es hat sich in all den Jahren bewährt“, sagte Bürgermeisterin Roswitha Glashüttner gestern. „Es hat sich allerdings gezeigt, dass das Ärztezentrum in dieser Form nicht mehr zeitgemäß ist“, ergänzte Allgemeinmediziner Manfred Rüdiger Altenaichinger. Und so entsteht nun im Rahmen einer Kooperation der drei Allgemeinmediziner Altenaichinger, Gerhard Kummer und Franz Kotzent sowie der Stadtgemeinde Liezen, des Landes, der Sozialversicherung, des Gesundheitsfonds, der Österreichischen Gesundheitskasse und der Siedlungsgenossenschaft Ennstal das neue Primärversorgungszentrum (PVZ), das im kommenden Herbst seinen Betrieb aufnimmt.