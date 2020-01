Von 29 Betten in der internen Abteilung im Landeskrankenhaus Bad Aussee konnten neun Betten in den vergangenen Wochen nicht belegt werden. Notwendig wurde die Reduktion durch vermehrte Krankenstände beim Pflegepersonal. Mit Anfang Februar stehen alle Betten wieder zur Verfügung.

Mit Anfang Februar stehen im LKH Bad Aussee wieder alle Betten in der internen Abteilung zur Verfügung © Christian Huemer

Wir sind froh, dass wir mit Anfang Februar wieder in Vollbetrieb gehen können“, kommentiert Gerhard Wechtitsch, Betriebsrat des LKH Bad Aussee, das Ende einer schwierigen Phase, die im Ausseerland seit Monaten für Diskussionen sorgt. Von 29 genehmigten Betten in der internen Abteilung konnten neun Betten vorübergehend nicht belegt werden. Verantwortlich für diese Bettenreduktion war die hohe Zahl von Krankenständen beim Pflegepersonal, aber auch die Schwierigkeiten, offene Stellen in der Pflege nachzubesetzen.

„In der Spitze hatten wir elf Krankenstände beim Pflegepersonal zu verkraften“, rechnet Wechtitsch vor, „da haben wir auch als Betriebsrat darauf gedrängt, die Betten zu reduzieren. Einerseits weil es den verblieben Pflegekräften nicht zuzumuten gewesen wäre, andererseits aber natürlich auch zum Wohle der Patienten.“