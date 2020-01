Opposition in Schladming„Wir stellen Anspruch auf den Bürgermeister“

Die Liste Schladming Neu tritt mit Hermann Trinker und Hans-Moritz Pott an der Spitze an. Ganz oben auf ihrer Agenda steht das Thema "Zweitwohnsitze".

Hermann Trinker will neuer Bürgermeister von Schladming werden © Martin Huber

Nicht nur in der ÖVP, auch in der Schladminger Bürgerliste dreht sich in diesen Tagen das Personalkarussell. Der bisherige Obmann der Liste Schladming-Neu, Hermann Trinker, tritt an erster Stelle an und gibt sich kämpferisch: „Wir stellen ganz klar den Anspruch auf den Bürgermeister und ein weiteres Stadtratsmandat.“