Zwei schwere Skiunfälle gab es am Mittwochvormittag: Am Präbichl wurde eine Person an der Schulter verletzt und am Hinterstoder (Oberösterreich) erlitt eine Frau eine schwere Beinverletzung.

Symbolbild © Kleine Zeitung/GERNOT EDER

Der Notarzthubschrauber Christophorus 15 und der Notarzthubschrauber Christophorus 99 standen am Mittwochvormittag bereits bei Unfällen von Wintersportlern im Einsatz. Am Präbichl wurde nach einem Unfall mit einer Schulterverletzung auch die Bergrettung angefordert. Eine verletzte Person wurde vom C 15 nach Bruck geflogen. Der steirische C 99 musste am Hinterstoder im oberösterreichisch-steirischem Grenzgebiet eine Skifahrerin versorgen. Die Frau zog sich eine schwere Beckenverletzung zu und wurde ins Klinikum Kirchdorf geflogen.