Zweitwohnsitz-Boom in Schladming sorgt für Widerstände © Huber

In Schladming, Haus und Ramsau macht seit Ende 2019 ein „Bürgerforum“ gegen den Zweitwohnsitz-Boom mobil. Motto: gegen den „Ausverkauf der Heimat“. Junge seien „durch rasant anziehende Immobilienpreise zur Abwanderung gezwungen“, heißt es in einem offenen Brief.