Im Winter an der Piste, im Sommer im Erholungsraum: Zahlungskräftige Käufer und Immobilienentwickler lassen Preise explodieren © Juergen Fuchs

Wohnen, wo andere Urlaub machen – in Schladming ist die Erfüllung dieses Wunsches schon längst zum Luxus geworden. 5000 bis 6000 Euro pro Quadratmeter bezahlt man für ein Appartement in der WM-Stadt. In Rohrmoos muss man für einen Baugrund nahe der Piste bereits bis zu 1000 Euro pro Quadratmeter hinblättern. „Man kann schon von Phantasiepreisen sprechen. In Gunstlagen richtet sich der Preis eigentlich nur mehr danach, wie viel der Käufer bereit ist, zu zahlen“, weiß ein Immobilienexperte aus der Region.