Beim Nightrace 2019 stand sie noch prominent in der Politikerriege: Schladmings Ortschefin Krammel tritt ab © GEPA pictures

Mit zwei Paukenschlägen hob diese Woche die heiße Phase vor den Gemeinderatswahlen am 22. März an: In Mureck tritt der rote Ex-Landesgeschäftsführer und Bürgermeister Anton Vukan mit eigener Liste gegen die SPÖ an. Gestern gab es auch für die ÖVP in Schladming eine Überraschung: Die amtierende Bürgermeisterin Elisabeth Krammel gab bekannt, dass sie nicht als Spitzenkandidatin antreten wird. „Das letzte Jahr hat sehr viel von mir gefordert und ich hab mein Bestes gegeben.“