Auf der Tauplitzalm fand in der vergangenen Woche wieder der Winterkurs der Lawinen- und Suchhundestaffel der steirischen Bergrettung statt. 30 Bergretter übten gemeinsam mit ihren vierbeinigen Kameraden für den Ernstfall.

Über Kaiserwetter durften sich die Hundeführer beim heurigen Kurs freuen © Dorit Burgsteiner

Langes Warten? Fehlanzeige. Nachdem die Schneehöhle zugeschaufelt ist, bleibt kaum genug Zeit, das Handy zu zücken und die Videofunktion zu starten. Denn schon erscheint ein Hundekopf im Schnee, verschwindet kurz darauf wieder, um gleich noch einmal aufzutauchen. Dieses Mal gefolgt vom Rest des wuscheligen Körpers, der sich unter lautem Gebell in die Höhle drängt. Kurz inspiziert Australian-Sheperd-Rüde Merlin die darin sitzende „Verschüttete“, bevor er sich Bergretter Stoffi (ebenfalls „Lawinen-Opfer“) zuwendet, der die Belohnung für den Lawinenhund in Form einer sogenannten Beißwurst in Händen hält. Und als Lob für die erfolgreiche Suche mit Merlin ein Zerrspiel startet.