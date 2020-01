Leitspital"Ein Pfahlbau auf Stelzen"

Facebook

Probebohrungen auf dem geplanten Leitspital-Grundstück in Stainach © Dorit Burgsteiner

Mit Spannung wurde das Gutachten für das Grundstück in Stainach erwartet, auf dem das geplante Leitspital errichtet werden soll (wir berichteten). Dass, wie die Opposition ätzt, das Krankenhaus nur „als Pfahlbau auf Stelzen“ errichtet werden kann, hält man in Stainach für übertrieben – und vor allem nicht für neu.

„Es war von Anfang an klar, dass auf diesem Grundstück pilotiert werden muss. Das ist auch bei vielen anderen Gebäuden in diesem Bereich so“, erklärt Stainachs Bürgermeister Roland Raninger. So seien etwa der neue Hofer, die Fertigungshallen der Landgenossenschaft oder auch die Lebenshilfe alle mit Pfählen verstärkt. „Anders kann man in diesem Bereich gar keine größeren Gebäude errichten. Das war von Beginn an bekannt, ebenso wie die Bodenverunreinigung und auch die Herausforderungen mit dem Wasser“, so der Ortschef.