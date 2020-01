Das umstrittene Leitspital in Stainach-Pürgg könnte am vorgesehenen Grundstück gebaut werden. Problemzonen seien „bewältigbar“.

Auf diesem Grundstück in Stainach wurden bereits Probebohrungen gemacht © Dorit Burgsteiner

Im neuen Leitspital in Stainach-Pürgg sollen die Spitäler von Schladming, Bad Aussee und Rottenmann zusammengefasst werden. Das war das zentrale Vorhaben der steirischen Gesundheitsreform von VP-Landesrat Christopher Drexler. Das Thema wuchs aber einerseits zur Zerreißprobe in der Bevölkerung: Bei der Volksbefragung letztes Jahr stimmten 67 Prozent gegen die Leitspital-Idee. Andererseits machten Halbwahrheiten die Runde, die sich in ihrer geballten Zusammenfassung inklusive parteitaktischer Querelen als politischer Sprengsatz erwiesen. Die Neuwahl in der Steiermark war eine der Folgen.