Landl Nach Felsstürzen dreiwöchige Sperre der B 115

In der Ortschaft Lainbach (Gemeinde Landl) ist die B 115 wegen Felsstürzen kurz nach Weihnachten und in dieser Woche nur einspurig befahrbar - am kommenden Dienstag starten die Sicherungsarbeiten, die eine Totalsperre erfordern.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am Mittwoch kam es zu einem erneuten Felssturz © Land Steiermark/A 16

Nach einem Felssturz am 27. Dezember 2019 ist die B 115, Eisenstraße, in der Ortschaft Lainbach, Gemeinde Landl, derzeit nur einspurig befahrbar. Nachdem am 8. Jänner ein neuerlicher Felssturz stattfand, wurde der Bereich gestern geologisch erneut beurteilt. Die Sicherungsarbeiten starten nun am Dienstag, 14. Jänner.