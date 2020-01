Maturaball HBFLA Raumberg-Gumpenstein 3000 Ballbesucher feierten "Land in Sicht"

Die 86 Maturanten der HBFLA Raumberg-Gumpenstein begeisterten am Samstag mit gleich drei Polonaisen.

Es gab gleich drei unterschiedliche Polonaisen © Christof Hütter Photography e.U

Eine rauschende Ballnacht feierten die Maturanten der HBFLA Raumberg-Gumpenstein am Samstag vor rund 3000 Besuchern. Das Motto war getreu des Schwerpunktes der Schule gesetzt "Land in Sicht, wir säen die Zukunft". Der Hintergrund dazu ist laut Ballchef Moritz Rettl schnell erklärt: "Weil das Ende unserer Schulkarriere jetzt in Sicht ist."