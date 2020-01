Facebook

Verletzte Tourengeherin wurde per Akja abtransportiert © Alpiner Rettungsdienst Gesäuse

Den ersten Alarm für die Bergretter gab es am Montag um 12.30 Uhr, am Gscheideggkogel hatte sich ein Tourengeher verletzt. Der Sportler wurde vom Rettungshubschrauber C99 geborgen, in Johnsbach stand die Bergrettung in Bereitschaft.