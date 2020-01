Einbrecher am vierten Adventsonntag mit spektakulärem Coup in Liezen – jetzt sind Details bekannt geworden.

Spektakulärer Coup in Liezen

Auf der Südseite des Einkaufszentrums dürfte die Beute abgeseilt worden sein © Dorit Burgsteiner

"So etwas ist mir noch nie untergekommen – und auch den Kollegen nicht“, berichtet ein Ermittler hinsichtlich des Einbruchs in einen Elektronikmarkt im Liezener Einkaufszentrum ELI (wir haben berichtet). Am späten Abend des 22. Dezembers hatten Unbekannte aus dem Geschäft insgesamt 144 hochwertige Mobiltelefone im Wert von rund 73.000 Euro, vier kabellose Kopfhörer und vier Router gestohlen.