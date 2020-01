Mit der Schluss Challenge im WM Park Planai geht die Planai Classic 2020 am Sonntag ins Finale. Am Samstag blieb den Teilnehmern wettertechnisch wirklich nichts erspart.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Alexander Deopito und Florian Deopito (AUT), in ihrem Mercedes bei der Planai Bergprüfung © Planai Classic / Martin Huber

Beim WM-Park Planai in Schladming wurden Sonntagabend die letzten Runden der Planai Classic 2020 gedreht. Mit hauchdünnem Vorsprung gingen die Titelverteidiger und Lokalmatadoren Deopito/Deopito ins Finale - und schafften den Hattrick: Zum dritten Mal in Folge krönte sich mit einem überlegenen Sieg im Planai Stadion das Vater-Sohn-Duo Alexander und Florian Deopito in einem Mercedes 350 SLC Baujahr 1972 zum Sieger des Winter-Rennens. Auf Platz zwei konnten sich die Herausforderer Günter Schwarzbauer und Erich Hemmelmayer auf Datsun 240Z platzieren, nach Tag 2 lagen die beiden ja sogar in Führung. Das Rennen um Platz drei wurde vom Duell Fritz und Karin Müller (Porsche 914/6) gegen Hansi Mlcoch und Martin Laaha (Volvo 121) dominiert, das letztlich Mlcoch / Laaha für sich entscheiden konnten – denkbar knapp, mit nur 64 (!) Punkten Vorsprung.