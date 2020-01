Die zwei Schlepper am Dachstein stehen heuer still. Anstehende Investitionen führten zu Diskussionen zwischen den Gesellschaftern. Auch eine Planai-Übernahme stand im Raum.

Ramsauer Schlepper stehen still

Die zwei Schlepper im Almengebiet unterhalb der Dachstein-Talstation waren der Geheimtipp unter den Einheimischen und besonders bei Familien beliebt © (c) Herbert Raffalt

Die Skigebiete im oberen Ennstal verzeichnen Allzeit-Rekorde, die Ramsauer Adlerlifte im Almengebiet unterhalb der Dachstein-Talstation stehen in der heurigen Saison aber still. „Es ist uns die letzten Jahre finanziell sehr schlecht gegangen“, erklärt Willi Schrempf, einer von drei Beteiligten am beliebten Ausweichgebiet für Einheimische und Familien.