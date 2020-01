Facebook

Ein Blick zurück auf die Ferien © Steiermark Tourismus (c) Tom Lamm

Ich hatte erstmals von 24. bis 26. Dezember frei – aber leider war es ein Zwangsurlaub“, ringt sich Wolfgang Wiltschnigg von den Holzmeisterliften auf der Sommeralm ein Lächeln ab. Wobei: Lachen kann er jetzt schon wieder. Hatten Föhn und Regen die Piste just am wichtigen Wochenende vor Weihnachten davongeschwemmt und ihn zur Pause gezwungen, drehen sich die Lifte seit 28. Dezember wieder umso emsiger. „Und die Leute kommen auch, weils schön sonnig ist“. Gleich erging es auch in der Weststeiermark den Klug-Liften.