Sonne und Ferien lockten am Donnerstag Zigtausende Skifahrer auf steirische Pisten - das bedeutet auch für Flugretter Hochbetrieb. Vier Hubschrauber steiermarkweit im Einsatz.

C14 im Einsatz © ÖAMTC/Christian Postl

Den steirischen Rettungskräften ist die Formel bekannt. Prachtwetter plus Ferien plus Neuschnee in der Woche davor ist gleich: Hochbetrieb für Pistenretter.