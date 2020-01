Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die gestürzte Frau konnte versorgt und über den See zur Rettung gebracht werden © FF Altaussee

Bei einem Spaziergang um den Altausseer See kam am Neujahrstag eine Frau im östlichen Bereich des Seeufers zu Sturz und zog sich schwere Verletzungen im Hüftbereich zu, so die FF Altaussee. Diese wurde daraufhin von der Polizei zu Hilfe geholt: Die Feuerwehr holte das bereits eingewinterte Einsatzboot aus dem Rüsthaus und ließ es wieder zu Wasser - was angesichts der vielen Gäste offenbar gar nicht so einfach war. Das Team des Roten Kreuzes Ausseerland wurde mit seinem Equipment an Bord genommen und zur Unglücksstelle transportiert - dann die Frau nach der Erstversorgung über den See zum Rettungsauto gebracht.