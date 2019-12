Facebook

Drei Hubschrauber - im Bild der C14 - waren an der Suchaktion beteiligt © Martin Huber

Zwei deutsche Tourengeherinnen, die eine mehrtägige Überquerung vom Loser zur Taupitzalm geplant hatten, kamen am Sonntag gleich am ersten Streckenabschnitt vom Weg ab. An der Nordwestflanke des Hinteren Schwarzmooskogels (Losergebiet) gerieten die beiden in die Dunkelheit und kamen damit nicht mehr weiter. Sie setzten am Abend gegen 18.30 Uhr einen Handy-Notruf ab - und damit eine Rettungsaktion in Gang.