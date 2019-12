13.000 Mädchen und Buben sind derzeit als Sternsinger in derSteiermark unterwegs. Wir holen Luisa,Marina, Emma und Vinzent stellvertretend für alle vor den Vorhang.

Marina, Emma Luisa und Vinzent aus Schladming © Jürgen Fuchs

Königliche Gewänder über dicken Anoraks, zwischen Helm und Skibrille lugt ein kunstvoll geschwungener Schnurrbart hervor: Emma und Luisa, Vinzent und Marina sind allesamt begeisterte Skifahrer. Heute sind sie jedoch in besonderer Mission unterwegs: Als Kaspar, Melchior, Balthasar und Sternträgerin wollen sie den Gästen in den Skihütten der Planai die Frohbotschaft und Segen fürs neue Jahr zu bringen. „Uns geht es so gut. Umso wichtiger ist es, den Kindern zu vermitteln, dass wir davon etwas weitergeben sollen“, meint Sylvia Pichler. Sie ist die Mutter von Emma und Vinzent und begleitet die Gruppe auf ihrer Tour.