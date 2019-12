Die Hubschrauberstaffel in Aigen legt eine stolze Jahresbilanz vor. Für die dringende Nachfolge der Alouette III stehen zwei Typen noch in engerer Wahl.

Eine Alouette III wird in den Hangar geschoben © Bundesheer/Peter Lechner

Auch in der „Agenda weiß-grün“ der neu formierten steirischen Landesregierung findet man sie im Kapitel Sicherheit an erster Stelle: die Absicherung des Bundesheerstandortes Aigen „durch eine rasche Entscheidung der Nachfolge der Alouette III“. Diese fällt aber bekanntlich nicht in der Grazer Burg, sondern in Wien durch die kommende Bundesregierung.