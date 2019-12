Ein kleines Weihnachtswunder hat sich am Mittwochabend in den Schladminger Tauern ereignet: Im Bereich des Pleschnitzzinken war ein 26-jähriger Skitourengeher von einer Lawine mitgerissen und komplett verschüttet worden. Nach fünf Stunden konnte er lebend geborgen werden.

"Weihnachtswunder" am Pleschnitzzinken

Rettungseinsatz bei Dunkelheit und starkem Schneefall © Bergrettung Gröbming

Es war eine überragende Leistung, die die Bergrettung am gestrigen Christtag am Pleschnitzzinken vollbracht hat: "Die Eltern und ein Freund des Verunglückten haben gegen 17 Uhr Alarm geschlagen", erzählt Stefan Traninger von der Polizeiinspektion in Gröbming. Sie hatten zuvor versucht, den jungen Mann telefonisch zu erreichen, dabei seien jedoch lediglich "Knirsch-Geräusche" wahrzunehmen gewesen.