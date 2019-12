In die Weihnachtspause gehen morgen, Freitag, die Arbeiten am Knoten Trautenfels. Ab 13. Jänner geht's "mit Volldampf" weiter, Brückenobjekt, Kreisverkehr und Straßenanschlüsse werden dann in Angriff genommen.

Arbeiter gehen in die Weihnachtspause © Land Steiermark

In der dritten und vorletzten Phase befinden sich derzeit die Baumaßnahmen in Sachen Knoten Trautenfels. Ab morgen, Freitag, ruhen die Baumaschinen, "ab 13. Jänner werden Brückenobjekt, Kreisverkehr und Straßenanschlüsse mit Volldampf in Angriff genommen. Bis spätestens Ende August 2021 sollte das 11,6 Millionen Euro teure und nicht nur für die Region so wichtige Großbauvorhaben fertig sein“, informiert Landesverkehrsreferent Anton Lang.